EXONERAÇÃO- Chefe do Ibama no Pará é demitido após dizer que pararia queima de máquinas de garimpo

Evandro Cunha dos Santos (ao centro) (Foto:Reprodução)

Titular foi exonerado após dizer que pararia queima de máquinas de garimpo

O governo Jair Bolsonaro demitiu, nesta terça-feira (10), o novo superintendente regional do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) no Pará, o coronel da Polícia Militar Evandro Cunha dos Santos. As informações são do site da Folha de S. Paulo.

A exoneração, assinada pelo ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), será publicada na edição desta quarta-feira (11) do “Diário Oficial da União”. O servidor público foi afastado por ter feito uma declaração sem respaldo do governo federal.

Em audiência pública, na segunda-feira (9), ele havia dito que recebeu ordem para interromper a queima de veículos que são flagrados pela fiscalização do órgão federal cometendo crimes ambientais na Amazônia.

Leia Também:BR 163 Bloqueada- Manifestantes protestam contra destruição de maquinas pelo IBAMA & ICMBio em Moraes Almeida

*Garimpeiro tem maquinas destruídas pelo ICMBio e IBAMA e faz vídeo para o Presidente Jair Bolsonaro.E Agora Bolsonaro?

Para fiscais do Ibama, a fala de Santos colocava em risco servidores do órgão atualmente em operação no município de Altamira, campeão de desmatamento e de focos de incêndio no país.

Desde o dia 27, o órgão ambiental embargou ali quase 20 mil hectares e destruiu equipamentos de infratores ambientais, principalmente na Terra Indígena Ituna/Itatá.

Santos foi nomeado para a chefia do Ibama paraense no último dia 2 pelo ministro Ricardo Salles.

Na semana passada, fiscais do Ibama fizeram uma grande operação de repressão a garimpos ilegais na floresta nacional do Crepori, no Pará, e queimaram equipamentos, incluindo duas retroescavadeiras, encontrados operando dentro da área protegida por lei.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...