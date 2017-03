Expolíder em Colíder terá 3 shows nacionais e Bruno e Marrone cantam na abertura

As duplas Bruno e Marrone, Bruno e Barreto e Chitãozinho & Xororó serão as três principais atrações da 29º Exposição Agropecuária e Comercial de Colíder (Expolíder), que ocorrerá entre os 12 a 16 de julho. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato Rural de Colíder, Edimilson Belarmino de Lima, através da assessoria.

Bruno e Marrone farão o show de abertura e devem cantar seus principais sucesso como ‘Por um minuto’, ‘Te amar foi ilusão’, ‘Quer casar comigo?’, ‘Choram as rosas’, ‘Que pescar que nada’, ‘Trânsito parado’ entre outras. No dia 14, cantam Bruno e Barreto e no dia 16, uma das principais duplas do Brasil, Chitãozinho & Xororó. Outras atrações ainda serão confirmadas.

Serão sorteados dois carros, quatro motos e um terreno. Os passaportes para entrar no parque, concorrer aos prêmio e assistir os shows estão sendo comercializadas a R$ 110 e pode ser parcelado em até quatro vezes. A partir de junho, o preço é R$ 125.

Também está previsto torneio leiteiro, ranking nelore, oficinas , leilões e rodeio todas as noites em toros e cavalos.

Fonte: Só Notícias.

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

