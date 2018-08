Exportações de minérios devem atingir 410 milhões de toneladas

As exportações de minérios pelo Brasil devem crescer 2,5% neste ano, na comparação com 2017, para 410 milhões de toneladas. A previsão é do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que considera a expectativa de aumento de investimentos no setor. (Foto/Divulgação)

A expansão nas vendas externas ocorre diante do crescimento das atividades da mineradora Vale, maior produtora e exportadora global de minério de ferro e uma das principais do setor de níquel, que vem registrando diversos recordes de extração. O montante de minérios vendido em 2018 pelo Brasil deverá representar US$ 30 bilhões, em comparação com US$ 28,37 bilhões no ano passado, afirmou o instituto, em nota enviada à Reuters.

As exportações de minério de ferro do país, entretanto, ficaram estáveis no primeiro semestre do ano, ante o mesmo período do ano passado, em cerca de 184,34 milhões de toneladas, segundo o Ibram. As exportações de cobre, por sua vez, atingiram 581 mil toneladas entre janeiro e junho de 2018, alta de cerca de 4% ante igual período em 2017. Já as vendas externas de ouro cresceram 40% no primeiro semestre ante o mesmo período de 2017, para 55,5 toneladas.

Investimentos

O Ibram também elevou as previsões de investimentos em mineração no país para US$ 19,5 bilhões entre 2018 e 2022. O montante é 8% superior ao previsto para o período 2017-2021, de US$ 18 bilhões. “É um dos maiores volumes de investimentos privados a serem realizados no Brasil em cinco anos”, disse o diretor-presidente do Ibram, Walter Alvarenga, em nota.

Os dados foram apresentados nesta sexta-feira no Congresso Brasileiro de Minas a Céu Aberto e Minas Subterrâneas (CBmina), na UFMG, em Belo Horizonte (MG). Nas próximas projeções, a expectativa no Ibram é que o valor dos aportes em cinco anos seja ainda mais elevado, considerando reformas regulatórias em curso pelo governo federal que poderão gerar maior segurança jurídica para atrair investimentos. Em 2018, o número de empregados diretos no setor de mineração subiu para 183.088 em junho, ante 180.969 em 2017.

As informações são da Reuters.

