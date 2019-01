Extremistas armados invadem fazenda no Pará e fazem reféns

(Foto:Divulgação Internet)- Uma fazenda foi invadida a 50 quilômetros de Marabá por um grupo da União Nacional Camponesa (UNC).

Dezenas de extremistas da União Nacional Camponesa (UNC) — alguns armados –, liderados por Francisco Leite Neto, invadiram na última sexta-feira (11) uma fazenda no município de Itupiranga, a cerca de 50km de Marabá, no Pará.

De acordo com informações do grupo no Facebook, a UNC se autodeclara um movimento pela reforma agrária. “Somos milhões de camponeses, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras e agricultores familiares na busca da libertação da terra”, diz a biografia do grupo.

Segundo relatos de funcionários da Fazenda Novo Mundo, pelo menos 10 deles estão mantidos em cárcere privado.

Dois invasores foram presos em flagrante no momento da chegada da Polícia Militar, no fim de semana, mas a invasão continua.

O Antagonista apurou que o proprietário da fazenda está em Brasília, pedindo ajuda ao governo do presidente Jair Bolsonaro.

O secretário especial de Regulação Fundiária do Ministério da Agricultura, Nabhan Garcia, disse que já está em contato com o governador do Pará, Helder Barbalho.

Nabhan Garcia declarou:

“A fazenda, que é produtiva, não foi ocupada, foi invadida por uma organização criminosa. Movimento social não anda armado, não invade, não destrói. Isso é organização criminosa e não vai ter reforma agrária para esse tipo de gente. Para eles, vai ter é rigor da lei.”

E, segundo “O Antagonista“, acrescentou:

“Esse é o procedimento que vamos adotar daqui para frente. O governo terá de identificar esses invasores, que estão cometendo crimes. Se não fizer nada, é prevaricação.”

Fonte: O Antagonista

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...