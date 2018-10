F 4000 tomba na Estrada entre Novo progresso e São Raimundo

Uma camioneta [F4000] tombou na tarde quinta-feira (18) na Estrada que liga a cidade de Novo Progresso com a região do Garimpo São Raimundo.

A estrada existe obstáculos, escorregadia e com pontes improvisadas, o motorista da camioneta pode ter perdido o controle e tombou. O veiculo ficou com as rodas pra cima a carga caiu dentro do córrego, a camionete tombou antes de entrar na ponte, a pista tem sinais de estar molhada, o veículo faz fretes para os garimpos o motorista foi identificado como Baiano, ninguém saiu ferido.

A foto foi postada nas redes sociais com comentário; “Mais um amigo ai, um pequeno vacilo ,mas é assim mesmo ,bola pra frente”Comentou internauta.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

