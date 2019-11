Fã de Simaria é preso por ameaça após ser ignorado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do site Metrópoles

A notícia foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Em nota enviada à jornalista, a assessoria de imprensa da dupla sertaneja informou que “por decorrência dos reiterados e graves ataques sofridos pelas artistas em suas respectivas redes sociais e no exclusivo objetivo de preservação da integridade física das cantoras e seus familiares”, os escritórios Social Music e Áudio Mix, responsáveis por elas, “levaram a questão ao conhecimento das autoridades para os devidos fins e providências”.

You May Also Like