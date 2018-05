Fã invade casa de Rihanna para tentar sexo com cantora

Um fã da cantora caribenha Rihanna responderá três acusações após ter invadido e passado 12 horas na casa da artista, informou nesta terça-feira (15) a rede britânica “BBC”.

Segundo a publicação, a invasão foi no dia 9 deste mês e o acusado, Eduardo Leon, de 26 anos, morador da Califórnia, teria escalado uma cerca para entrar na casa da cantora, localizada em Hollywood Hills.

No momento da invasão, Rihanna não estava na residência e o invasor foi descoberto por uma assistente da cantora. De acordo com o site “TMZ”, o fã admitiu que queria “fazer sexo” com a cantora.

Leon foi processado ontem (14) pelos crimes de perseguição, roubo, vandalismo e resistência à prisão. Se condenado, o homem poderá pegar seis anos de prisão.

Fonte: BBC/ Foto: ANSA

