FAB encontra helicóptero que desapareceu com militares em Itaituba- Há sobreviventes

Uma aeronave de busca aérea da FAB, encontrou, nesta segunda-feira (08), a aeronave que desapareceu na tarde desta segunda-feira (07), entre Jacareacanga e Itaituba.

A aeronave saiu de Jacareacanga por volta das 16 horas desta segunda-feira (07) , desapareceu, buscas foram realizadas até início da noite e não havia encontrado.

Um avião da Força Aérea Brasileira iniciou as buscas na madrugada desta terça-feira(08), aeronave foi encontrada em um banco de areia, a região de mata muito fechada, entre os municípios de Jacareacanga e Itaituba.

Na manhã desta terça-feira, mesmo com condições desfavoráveis na região, as equipes de resgate da FAB seguiram com as buscas em solo em busca de sobreviventes.

Cinco pessoas estavam na aeronave que saiu de Jacareacanga, entre elas criança de 10 anos de idade.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Por:Jornal Folha do Progresso

