FAB intercepta em Mato Grosso avião que transportava da Bolívia 300 kg de pasta base de cocaína

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, esta manhã, um avião carregado com cerca de 300 kg de pasta base de cocaína. O monomotor PT- IDV proveniente da Bolívia foi interceptado por um A-29 Super Tucano. O piloto não respondeu às interrogações, uma das etapas das Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo, e foi classificado como suspeito. O próximo passo dos órgãos de defesa aérea foi a mudança de rota e pouso obrigatório em Tangará da Serra (390 quilômetros de Cuiabá). Porém, antes de chegar ao aeródromo o monomotor efetuou um pouso forçado em uma área rural nas proximidades do município de Tapirapuã. Ainda não foi confirmado se alguém foi preso.

A interceptação faz parte da Operação Ostium para coibir ilícitos transfronteiriços, na qual atuam em conjunto a Força Aérea Brasileira e a Polícia Federal. Duas aeronaves de defesa aérea A-29 Super Tucano da FAB e um avião radar E-99 foram empregados para monitorar e efetuar a interceptação do monomotor.

De acordo com o Comandante de Operações Aeroespaciais (COMAE), Tenente-Brigadeiro Carlos Vuyk de Aquino, a interceptação demonstra, mais uma vez, que a FAB apresenta pronta-resposta à sociedade brasileira, empregando seus meios para realizar sua atividade-fim. “A Força Aérea Brasileira cumpre com sua missão constitucional de controlar o espaço aéreo brasileiro”, afirma o oficial-general.

