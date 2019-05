FAB mantém buscas por avião com duas pessoas que pode ter caído entre “Guarantã do Norte” (MT) e o Pará

(Foto:Reprodução) FAB mantém buscas por avião com duas pessoas que pode ter caído no Guarantã do Norte(MT) e o Pará há mais 20 dias

A equipe do Salvaero Amazônico – unidade responsável por coordenar buscas aéreas – da Força Aérea Brasileira (FAB) voltou a fazer sobrevoo, neste sábado (25), pelo avião Paradise, prefixo PU-PPY, que saiu de Espigão D’Oeste (RO), no último dia 4, e pode ter caído na região de floresta entre Guarantã do Norte (MT) e o Pará. Estavam no avião o empresário Joerli Silvares Teixeira, de 34 anos, e o piloto, Haiub Cordeiro Júnior, de 38 anos.

As buscas foram retomadas na última quinta-feira. A FAB havia suspendido na terça-feira (14) após identificar um problema técnico na aeronave SC-105 SAR, que é utilizado para fazer os sobrevoos. Ela possui um sistema eletro-óptico de busca de imagem e por espectro infravermelho, que permite realizar buscar pelo calor, podendo detectar, por exemplo, um avião encoberto pela vegetação. Até o momento, não foram apontadas pela assessoria quais são as dificuldades para encontrar a aeronave.

O comunicado do desaparecimento do Paradise foi feito pela família de Joerli, no último dia 8, na delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte. Segundo a esposa de Joerli e vendedora de roupas, Keila Cassiano da Silva eles decolaram por volta das 8h de Espigão D’Oeste (RO). “Consegui falar com Jorlei pelo celular por volta das 12h, mas a ligação ficou muito ruim e acabou perdendo contato. Sabemos que eles iriam parar em Redenção (PA) para reabastecer a aeronave e, depois, seguiriam para Fortaleza (CE)”, relatou anteriormente, ao Só Notícias.

Ela recebeu uma foto de Jorlei Silvares sobrevoando a região do rio Peixoto. “Por isso, acreditamos que a aeronave pode ter caído nessa região entre Mato Grosso e o Pará. Também confirmamos que em Redenção onde ele iria reabastecer nem sequer chegou. Alguma coisa aconteceu. Ele me mandou uma foto sobrevoando a região e pode ter caído nesse intervalo para frente”.

