FAB recebe inscrições para dois Processos Seletivos .

Estão abertas as inscrições para os dois processos seletivos que a Força Aérea Brasileira (FAB) realiza para preencher oportunidades no Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados. Para a área de Magistério são 46 vagas para ensino médio e superior, especificamente nas cidades de Pirassununga e Guaratinguetá (SP), Barbacena (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Luis ou Alcântara (MA), Belém (PA), Belo Horizonte, Lagoa Santa ou Confins (MG). Dentre as disciplinas estão Artes Plásticas, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Sociologia, Administração, Economia, Geografia/ Relações Internacionais, Matemática e Sistemas de Informação.

O outro edital traz 404 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração, Análise de Projetos (administração, engenharia civil), Arquitetura, Arquivologia, Análise de Sistemas, Biologia, Biblioteconomia, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Economia, Educação Física, Enfermagem, Engenheiro Agrimensor, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia de Telecomunicações, Estatística, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Jornalismo, Museologia, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Serviço Social, Serviços Jurídicos, e Terapia Ocupacional.

Neste caso são contempladas as cidades de Anápolis – GO, Barbacena – MG, Belém – PA, Belo Horizonte, Lagoa Santa ou Confins – MG, Boa Vista – RR, Brasília ou Gama – DF, Campo Grande – MS, Canoas ou Porto Alegre – RS, Curitiba – PR, Florianópolis – SC, Fortaleza – CE, Manaus – AM, Natal ou Parnamirim – RN, Pirassununga – SP, Porto Velho – RO, Recife – PE, Rio de Janeiro – RJ, Salvador – BA, Santa Maria – RS, Santos ou Guarujá – SP, São José dos Campos – SP, São Luis ou Alcântara – MA, e São Paulo ou Guarulhos – SP.

A inscrição de candidatos será realizada por meio da entrega do Requerimento de Inscrição, conforme modelo constante no Anexo D e dos documentos obrigatórios, até o dia 18 de novembro de 2016, nos endereços discriminados no edital. Como forma de classificar os inscritos serão realizadas inscrição; avaliação curricular; concentração inicial; inspeção de saúde inicial (Inspsau); avaliação didática; concentração final; e habilitação à incorporação.

O candidato, ao ser incorporado para a realização do EAT, fará jus à remuneração mensal e aos demais direitos remuneratórios correspondentes ao posto de Aspirante a Oficial, de acordo com a legislação que versa sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas, e se iniciam na data e na OM de incorporação.

A duração do EAT será de doze meses, a contar da data de incorporação, divididos em três fases: a primeira, com duração prevista de 60 dias corridos, será realizada nas OM constantes no Anexo B do Aviso de Convocação e se destinará a adaptar os incorporados à atividade militar por meio da instrução militar e treinamentos específicos concernentes ao uso de armamento militar e de emprego de tropa. A segunda fase visa a adaptar o incorporado à atividade funcional por intermédio do trabalho na respectiva área de atuação. Já a última fase destina-se ao aprimoramento profissional.

Por ORM

