Fábio pega pênalti, mas Cruzeiro só empata e continua no Z4 da Série B

Ainda sem Felipão na área técnica, o Cruzeiro ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Juventude, nesta sexta-feira, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sob comando do interino Célio Lúcio, o time mineiro começou mal na etapa final, melhorou no segundo tempo, mas não conseguiu balançar as redes do adversário.

Agora há quatro jogos sem vencer, os cruzeirenses continuam em situação complicada na zona do rebaixamento. A equipe ocupa a vice-lanterna com apenas 13 pontos somados. Já o Juventude se manteve na quinta colocação, com 24, a três da Ponte Preta, que abre o G4.

O jogo começou com mais um susto para o torcedor cruzeirense, quando a arbitragem assinalou pênalti para o Juventude logo aos seis minutos. Para o alívio do time mineiro, o goleiro Fábio caiu no canto direito e fez bela defesa na cobrança de Renato Cajá.

Apesar dos instantes iniciais emocionantes, a partida caiu de ritmo até o intervalo. O Juventude não conseguia concluir as suas jogadas, enquanto o Cruzeiro mostrou, mais uma vez, muito dificuldade para agredir o adversário, levando pouco perigo ao gol de Marcelo Carné.

Para o começo da segunda etapa, entretanto, o time celeste voltou melhor e criou boas chances de gol. A primeira delas veio com Régis, aos 14, que deu chapéu em Augusto na entrada da área e finalizou para fora. Depois, Carné impediu outros dois gols dos cruzeirenses, aos 22 e aos 27, quando pegou os cabeceios de Marcelo Moreno e Ramon.

O Juventude levava perigo nos contra-ataques, mas continuava pecar nas finalizações. Nos minutos finais, o Cruzeiro se lançou no desespero, entretanto a falta de pontaria castigou a equipe e o empate sem gols permaneceu até o final.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Haddad/assessoria)

