Fabricantes da Corona perdem U$ 170 milhões após surto do coronavírus

A fabricante da cerveja Corona, a ANHEUSER-Busch InBev, acredita que perdeu 170 milhões de dólares em lucro, devido ao surto do coronavírus. As vendas em massa perdidas nos últimos dois meses coincidem com o surto do novo coronavírus (Covid-19), que já infectou mais de 80 mil pessoas no mundo, principalmente na China.

De acordo com o jornal norte-americano CNBC,especializado em negócios, a empresa previu, nesta quinta-feira (27), declínio de 10% no lucro do primeiro trimestre. A AB InBev informou que o impacto causado pelo coronavírus “continua a evoluir”. “O surto levou a um declínio significativo na demanda na China. Além disso, a demanda durante o ano novo chinês foi menor do que nos anos anteriores, pois coincidiu com o início desse surto”, informou a empresa ao jornal britânico Metro.

Em janeiro, o Google informou que pesquisas com o termo “Corona lager” aumentaram em 1.100% com pessoas que procuravam por “vírus da cerveja” e “vírus da cerveja corona”. Não há ligações entre o coronavírus e a cerveja Corona Lager.

A AB InBev, que também produz a Budweiser e Stella Artois, admitiu que seu desempenho em 2019 foi “abaixo das expectativas”. Nos últimos três meses, o lucro líquido da empresa foi de U$ 113 milhões, contra os U$ 458 milhões no mesmo período do ano anterior.

