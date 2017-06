Fabuloso marca mais uma vez e Vasco vence o Sport em casa

Fonte: Gazeta Esportiva – O Vasco se recuperou da goleada sofrida no meio de semana e venceu por 2 a 1 o Sport, neste sábado, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a nove pontos e subiram para a oitava posição do Campeonato Brasileiro. Já os pernambucanos seguem com sete, na parte de baixo da classificação.

Após um primeiro tempo muito ruim tecnicamente, o Vasco melhorou na etapa final e conseguiu chegar a vitória com gols de Luís Fabiano e Douglas. André, de pênalti, diminuiu para o Sport.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente a Chapecoense, na Arena Condá, nesta quarta-feira. No mesmo dia, o Sport vai receber o São Paulo na Ilha do Retiro.

O jogo – A partida começou com as duas equipes mais preocupadas em não dar espaço para o adversário. O Vasco tinha mais posse de bola, mas criava pouco no setor ofensivo. Já o Sport buscava os erros dos cariocas para chegar ao ataque. Tanto que a primeira boa chance foi dos visitantes, aos 17 minutos. Rithelly recebeu passe de Osvaldo na área, só que finalizou mal.

O panorama do confronto seguia o mesmo. Os cruzmaltinos continuavam com problemas no ataque. A melhor chance dos donos da casa aconteceu aos 30 minutos, quando Jean furou após cruzamento de Breno para a área. O Sport permanecia com a mesma postura, mas sem incomodar o goleiro Martín Silva.

Nos minutos finais, o Vasco esboçou um apressão e conseguiu sua primeira finalização aos 44 minutos. Após falta cobrada na área, a bola sobrou para Luís Fabiano, que chutou no canto, mas viu Magrão salvar os pernambucanos. Assim, o duelo foi para o intervalo com o placar inalterado.

No segundo tempo, os donos casa vieram com Nenê em campo e pressionaram em busca do gol. O Vasco criou a primeira chance aos cinco minutos. Henrique arriscou de fora da área e obrigou Margão a fazer boa defesa. O Sport não se intimidou e respondeu dos minutos depois. Osvaldo chutou cruzado e Thomás apareceu para escorar para a rede, só que a bola passou muito próxima a trave e foi para fora.

A partida melhorou e o Vasco permaneceu com o ímpeto ofensivo. Aos 12 minutos, após cruzamento, Douglas finalizou, mas viu a zaga desviar e impedir o gol. A chance animou os cariocas, que abriram o placar aos 17. Matheus Vital cruzou para Luís Fabiano, que cabeceou no canto, sem chance para Magrão.

Depois do revés, o Sport foi obrigado a buscar mais o ataque. No entanto, os visitantes tinha dificuldade em criar boas jogadas. Com mais tranquilidade, o Vasco seguia sendo melhor em campo e controlava a partida.

Nos minutos finais, o Vasco recuou e viu o Sport esboçar uma reação. Só que os cruzmaltinos continuaram impedindo os bons avanços do Sport e ainda conseguiram marcar o segundo gol nos acréscimos, com Douglas. Antes do fim, os pernambucanos diminuíram a desvantagem com André, de pênalti, mas tiveram que sair de campo com a derrota de São Januário.

