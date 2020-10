Facção criminosa corta orelhas e cabeça de jovem com facão

Ainda não se sabe a identidade da vítima e nem a motivação para o crime – (Foto:Reprodução)

Um vídeo que começou a circular na manhã do último sábado (17) mostra a execução de um jovem até então não identificado. O crime aconteceu na Venezuela e ainda não há informações sobre a possível motivação para o homicídio.

Nas imagens, o rapaz aparece com as mãos amarradas e um pano na boca, usando apenas uma calça comprida. Em seguida um homem se aproxima com um facão nas mãos e começa a cortar as orelhas e, por fim, a cabeça do jovem, desferindo vários golpes no pescoço da vítima, que agoniza de dor.

(Com informações do Portal Tucumã)

