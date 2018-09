Facebook bloqueia conta da Funai por imagem de indígenas com seios nus

Órgão fica proibido de fazer novas publicações por fotografia de mulheres Waimiri Atroari

(Fotografia de mulheres Waimiri Atroari provocou bloqueio de conta da Funai no Facebook – Funai) –

A Fundação Nacional do Índio (Funai) teve sua conta no Facebook suspensa por um motivo no mínimo questionável: a publicação de uma foto de mulheres indígenas com os seios desnudos. O órgão foi notificado na última terça-feira e fica proibido de fazer novas publicações por um período de 7 dias. Em comunicado divulgado pelo Instagram — que também pertence ao Facebook —, a Funai acusa a rede social de censura e desrespeito à Constituição brasileira, que reconhece os costumes indígenas.

“O Facebook bloqueou a conta da Funai por publicar uma matéria informativa sobre a promoção de conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, ilustrada com uma fotografia de mulheres Waimiri Atroari, tal como vivem em sua comunidade”, diz a nota. “Essa atitude de censura não dialoga com a aceitação da diversidade, classificando como nudez o fato de uma mulher indígena não se vestir com trajes que não são de seus costumes. Os ornamentos e suas pinturas são provas mais do que cabais de que, para sua cultura, elas não estão despidas. A Constituição de 88 em seu artigo 231 reconhece os costumes indígenas”.

A Funai destaca que o bloqueio acontece às vésperas do início do mês da Mulher Indígena, celebrado em setembro. Após questionar a suspensão da conta, o órgão recebeu como resposta do Facebook que a companhia entende que “existem leis que amparam a etnia indígena, porém, quando uma conta é criada, existe a autorização para estar de acordo com as políticas de publicidade do Facebook”.

Nas regras de publicidade, há a vedação de “conteúdo sexualmente sugestivo”, que inclui “nudez ou nudez implícita, mesmo que de natureza artística ou educacional, com exceção de estátuas”; “excesso de pele ou seios à mostra, mesmo que não tenha natureza sexual”.

— As políticas deles não podem estar acima da Constituição — rebateu uma porta-voz do órgão. — Já pensou se nas regras fosse proibido postar fotos de pessoas negras?

Órgão indigenista teve conta suspensa quando publicou foto com três crianças ianomâmis – Funai

Contatada, a assessoria do Facebook não respondeu até o fechamento desta matéria.

Não é a primeira vez que a Funai tem sua conta bloqueada no Facebook. Em 2016, o órgão teve a conta suspensa por uma imagem produzida para campanha do outubro rosa, contra o câncer de mama, que mostrava uma indígena com os seios nus. E em junho deste ano, o bloqueio aconteceu por uma campanha sobre o dia do amigo, com três crianças ianomâmis caminhando de mãos dadas.

A remoção de conteúdos sempre gera polêmica em redes sociais. Em 2016, o Facebook retirou do ar a foto histórica da “Menina de Napalm”, do fotógrafo vietnamita Nick Ut, que mostrava uma menina nua, correndo e chorando, após sua vila ser alvo de ataque com bombas incendiárias. Um ano antes, a empresa foi processada por suspender a conta de um professor francês que publicou foto do quadro “L’Origine du monde”, criada em 1866 pelo artista Gustave Courbet.

Fonte: O Globo

