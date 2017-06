Facebook lança Find Wi-Fi em todo o mundo

O “Find Wi-Fi” ajuda a localizar redes Wi-Fi disponíveis perto do usuário, que tenham sido compartilhadas por estabelecimentos

O Facebook a disponibilizar nesta sexta-feira (30) em todo o mundo o “Find Wi-Fi” (Encontrar Redes Wi-Fi) para iPhone e Android. O serviço já estava disponível em alguns lugares do mundo e, através de um comunicado, a rede social explicou que eles descobriram que a ferramenta não é apenas útil para pessoas que estão viajando, mas também em áreas onde a infraestrutura de dados móveis é escassa.

O “Find Wi-Fi” ajuda a localizar redes Wi-Fi disponíveis perto do usuário, que tenham sido compartilhadas por estabelecimentos com o Facebook pelas suas Páginas. Assim, onde quer que esteja, você pode facilmente encontrar as conexões mais próximas quando sua rede de dados estiver fraca.

Para localizar pontos de Wi-Fi, clique na aba “Mais” no app do Facebook e depois em “Encontrar Redes Wi-Fi”. Quando estiver na seção “Encontrar Redes Wi-Fi”, você pode precisar ativá-lo. Você poderá então navegar por um mapa com os pontos mais próximos de Wi-Fi disponíveis, além de saber mais sobre os estabelecimentos com eles.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...