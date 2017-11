Facebook pede para usuário publicar nudes para evitar que a foto vaze

(Com informações do Adrenaline UOL)

Segundo informações do líder de segurança global do eService, Antigone Davis, que o método inusitado faz parte dos esforços contínuos da empresa para “detectar e remover conteúdo que viole os padrões da nossa comunidade”, além disso, ele garantiu que nenhuma foto será armazenada ou copiada para a rede social. O programa está sendo testado na Austrália e poderá ser testado em breve nos Estados Unidos e Reino Unido.

Um programa piloto do Facebook, em parceria com a agência de segurança eSafety, deu início a uma nova abordagem para combater o chamado “revenge porn”, uma publicação de foto íntima de outra pessoa como forma de vingança nas redes sociais. Em resumo, o Facebook pede que a pessoa envie seus nudes a um programa para que não corra o risco de ser compartilhada novamente.

