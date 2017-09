Facebook testa atalho do WhatsApp no app da rede social para Android

O novo ícone abre o mensageiro instantaneamente – o que pode poupar tempo do usuário ao sair de um aplicativo para abrir o outro.

O WhatsApp ganhou um atalho dentro do aplicativo do Facebook para celulares Android. No entanto, como trata-se de uma fase de testes, o recurso ainda está disponível para poucas pessoas. Ao clicar no ícone, o usuário da rede social é redirecionado automaticamente para o app do mensageiro. O botão pode facilitar a vida de quem utiliza os dois serviços de Mark Zuckerberg simultaneamente, visto que poupa o tempo de sair de um app e abrir o outro.

Em contato com o TechTudo, um porta-voz do Facebook confirmou a nova ferramenta: “estamos testando um atalho que torna mais fácil para as pessoas irem do Facebook para o WhatsApp, assim como os atalhos que já oferecemos para outros serviços, como o Messenger e o Instagram”.

O botão está localizado no menu do Facebook para Android, representado pelos três tracinhos horizontais, na parte superior à direita da tela. Se você deseja saber se recebeu o atalho, basta procurá-lo abaixo do seu nome de perfil. No entanto, é importante ressaltar que o recurso está disponível para uma pequena parcela de usuários e, assim como qualquer teste, não há garantia de que a opção seja lançada publicamente.

Vale lembrar que o WhatsApp não é o primeiro a ganhar um atalho dentro do Facebook. O aplicativo implementou, em maio de 2016, um botão que leva o usuário direto para o Instagram. Além de dar acesso ao app, a função também exibe quantos dos seus amigos também estão na rede social de fotos.

Em relação à privacidade, o Facebook não revelou, até o fechamento desta matéria, se quem escolheu desvincular os dados do WhatsApp com o Facebook também receberá o atalho. Em agosto de 2016, o WhatsApp anunciou que começaria a compartilhar dados com o Facebook.

A integração permitiria à rede social saber “com que frequência as pessoas usam nosso aplicativo e também conseguiremos ser mais eficazes no combate ao spam”. De acordo com a empresa, a mudança nos termos de serviço também possibilitaria “melhores sugestões de amizade e anúncios mais relevantes” no Facebook.

