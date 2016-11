Facebook testa incluir salas de bate-papo

As salas de bate-papo foram uma febre na década de 2000. Agora, o Facebook está testando incorporar as salas públicas em sua rede social. É verdade que já é possível criar chats no messenger, porém, não é possível acrescentar pessoas aleatórias. Essas salas de bate-papo serviriam, então, para aproximar pessoas desconhecidas com assuntos e interesses compatíveis.

Funcionaria da seguinte forma: cada chat rooms teria um tópico específico de debate. Em seguida, basta o usuário fazer uma busca sobre o assunto que mais o interessar. Será possível também privatizar estas salas, moderando a entrada de novos membros.

Segundo o Canaltech, a rede social já está testando os bate-papos na Austrália e no Canadá. Ainda não é possível afirmar, com toda certeza, se essa nova funcionalidade chegar ao Facebook no mundo todo, mas é bem possível que chegue em breve em vários outros territórios.

Por noticiasaominuto.com.br

