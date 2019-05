Facebook tira do ar página do deputado Éder Mauro

Foto: Reprodução – O Facebook tirou do ar, nesta quarta-feira (1º), a página do deputado federal Delegado Éder Mauro (PSD) possivelmente por violar os termos de uso da rede social. De acordo com pessoas que seguiam a página do político, o fato dele divulgar com certa frequência vídeos e fotos com teor de violência pode ter sido um dos motivos da desativação.

Em nota, a assessoria de comunicação do deputado informou que o Facebook não enviou, até o momento, qualquer notificação ou informação oficial sobre a remoção da página. A assessoria do deputado alega ainda que fatos como esse estariam sendo corriqueiros com páginas de políticos e ou de pessoas que defendem a ideologia política direitista.

“Vamos seguir firmes com a divulgação do nosso trabalho nas redes sociais, bem como defendendo as causas as quais acreditamos, ainda que possa novamente sofrer represália por apresentar os fatos tais como são. O internauta pode continuar acompanhando o trabalho nas demais redes sociais, como Instagram e Twitter”, finalizou a nota enviada pela assessoria de Éder Mauro.

Com informações O Liberal

