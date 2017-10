Fachin mantém decisão que afasta Aécio do exercício do mandato

Ministro alega não ter poder para revogar a medida da Primeira Turma do STF

(Foto Ueslei Marcelino/Reuters) – O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), impôs mais uma derrota ao senador Aécio Neves (PSDB-MG). Há pouco, o magistrado negou pedido da defesa do tucano que queria a suspensão da medida determinada pela Primeira Turma do STF, na semana passada, segundo a qual Aécio tem seu mandato suspenso e, ainda, não pode sair de casa no período noturno.

Entre outras justificativas, segundo o jornal O Globo, Fachin disse que não tem poder para revogar uma decisão da Primeira Turma.

Diante da posição do ministro, o Senado deve manter os planos de votar ainda nesta terça-feira (5) a suspensão ou não do exercício de Aécio – os parlamentares entendem que cabe à Casa, e não ao STF, determinar se um mandato deve ser suspenso.

