Faculdades particulares têm até segunda-feira (25) para aderir ao Prouni 2020

As instituições de ensino superior privadas que desejam aderir ao Programa Universidade Para Todos (ProUni), para o recebimento de alunos ainda no primeiro semestre de 2020, devem manifestar interesse até o dia 25, próxima segunda-feira. Todos os procedimentos operacionais serão efetuados, exclusivamente, por meio do Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni). Já o edital pode ser consultado na página do programa.

No primeiro semestre de 2019, foram ofertadas cerca de 244 mil bolsas de estudo em 1,2 mil instituições particulares de ensino. No segundo semestre, o total de bolsas foi de 169 mil, em 1,1 mil instituições em todo o país.

O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior, com base no desempenho do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em critérios de renda. Cerca de 1,1 mil instituições em todo o país oferecem vagas pelo programa. O prazo para a adesão das instituições começou em 7 de novembro. Para as universidades que ainda não participaram do programa o prazo foi mais curto e terminou no dia 14 do respectivo mês.

