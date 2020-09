Fadesp divulga edital ofertando 405 vagas para cursos universitários em Novo Progresso – são 9 municípios do PA

Forma Pará: inscrições para cursos em nove municípios iniciam na quarta (9) — Foto: Sectet Pará

Edital oferta vagas em Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Itupiranga, Jacundá, Ourilândia, Piçarra, Tailândia, Novo Progresso e Rurópolis

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) divulgou na sexta-feira (4) o edital que abre 405 vagas em cursos universitários ofertados pelo projeto Forma Pará. As inscrições iniciam na próxima quarta-feira (9) e ´feita pelo site da Fadesp.

O edital da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) oferece 315 vagas nos municípios de Abel Figueiredo (Administração – 50 vagas), Bom Jesus do Tocantins (Ciências Contábeis – 50 vagas), Itupiranga (Pedagogia – 50 vagas), Jacundá (Psicologia – 35 vagas) , Ourilândia (Zootecnia – 40 vagas), Piçarra (Medicina Veterinária – 40 vagas) e Tailândia (Engenharia Ambiental – 50 vagas).

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) oferta 90 vagas nos municípios de Novo Progresso (Engenharia Sanitária e Ambiental – 50 vagas) e Rurópolis (Agronomia – 40 vagas).

Para os dois processos seletivos, as inscrições podem ser feitas de 9 de setembro a 22 de outubro, com a taxa de inscrição no valor de R$ 80, sendo garantido o pedido de isenção para os candidatos de baixa renda que podem fazer a solicitação no período de 9 a 18 de setembro. A data prevista para a realização da prova é 13 de dezembro, em cada município onde o curso é ofertado.

Ambos os editais preveem reserva de vagas para cotas sociais e raciais, além de vagas para pessoas com deficiência. Confira todos os detalhes nos editais disponíveis aqui.

Por G1 PA — Belém

05/09/2020 16h15

