Fadesp divulga resultado preliminar de teste físico da Polícia Militar do Pará

Recursos online devem ser apresentados entre 18 e 20 deste mês. O teste de aptidão física corresponde à terceira fase do concurso da PM.

Já está disponível para consulta o resultado preliminar do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar do Pará. Em Santarém, os candidatos fizeram o teste no quartel do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, no início de abril.

O TAF é obrigatório e aqueles que não compareceram ou deixaram de realizar algum dos testes já estão automaticamente eliminados do concurso. O objetivo do exame é avaliar a capacidade mínima do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências de atividades físicas próprias da função de Policial Militar. O período para apresentação de recursos online vai de 18 a 20 deste mês, na página de acompanhamento da Fadesp.

A quarta etapa do concurso que consiste na avaliação psicológica deverá ser feita de 14 a 23 de maio. Após serem realizadas todas as fases do certame, incluindo os períodos para interposição de recursos, a estimativa é que a homologação do concurso, com a relação dos candidatos classificados ao curso de formação, seja realizada no dia 7 de julho.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...