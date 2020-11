Fadesp suspende temporariamente provas do processo seletivo especial 2020 da Ufopa

São ofertadas 90 vagas para os cursos de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental e em Agronomia, nos municípios de Rurópolis e Novo Progresso, respectivamente.

Previstas inicialmente para o dia 13 de dezembro, as provas do Processo Seletivo Especial (Prosel) 2020 da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), foram suspensas temporariamente pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Processo Seletivo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), em razão das medidas de prevenção do novo coronavírus. Não há previsão de nova data.

O Prosel é ofertado pela Ufopa dentro do Programa Forma Pará do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). São ofertadas 90 vagas para os cursos de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental e em Agronomia, nos municípios de Rurópolis e Novo Progresso, respectivamente.

Comunicado da Fadesp

“Comunicamos que a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Processo Seletivo decide: suspender, temporariamente, a aplicação das provas do Processo Seletivo Especial 2020 (PROSEL), previstas para o dia 13/12/2020, tendo em vista os Decretos Municipais que dispõe – “Declara situação de emergência no âmbito dos municípios para enfrentamento preventivo das medidas de contenção da transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS”.

As atividades da Fadesp em relação a este certame continuam em conjunto com a comissão do processo seletivo IES e SECTET, para definição de novo cronograma de execução após as Prefeituras deliberarem a abertura das escolas.

As inscrições para o cargo de Licenciatura em Computação – Mosqueiro, ofertado pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) seguem normalmente.

Este comunicado aplica-se as IES:

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)

Instituto Federal do Pará (IFPA)

Universidade do Estado do Pará (UEPA

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA)

Belém, 23 de novembro de 2020.

Coordenação de Concursos e Seleções da Fadesp”

