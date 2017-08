‘Fale bem, fale mal, mas fale de mim’, diz Wlad Costa após críticas sobre tatuagem

Um dos deputados federais mais faltosos no Congresso, Wladimir Costa é um dos assuntos mais comentados nos últimos dias no país todo. O motivo passa longe de alguma (tentativa, ao menos) melhoria ou investimento para o Pará, estado onde 141.213 pessoas o elegeram em 2014.

O motivo, seguindo sua tradição egocêntrica e pirotécnica, é totalmente distante e indequada para um representante popular; são polêmicas envolvendo seu comportamento e, mais recentemente, a tatuagem que ele fez em homenagem ao presidente Michel Temer.

Com foto de destaque em dois dos principais jornais do país nesta terça-feira (1°): O Globo e Folha de S. Paulo, o “deputado dos confetes” se aproveita da repercussão para “aparecer”, e não nega isto.

Em post feito na manhã desta terça-feira (1º) em sua página no Facebook, ele comemora a repercussão (ainda que negativa) sobre a tatuagem que ele fez no ombro e solta frases como “Fale bem, fale mal, mas falem de mim” e “Quem não é visto, não é lembrado”.

Cara de coitadinho

Em outro momento polêmico, sem muitos rodeios, o deputado disse como se deve agir para conseguir benefícios junto ao presidente Michel Temer. Segundo O Globo, Wlad afirmou sem pudor que “somente alguns parlamentares hipócritas não vão assumir, mas é óbvio que, após a reunião com o presidente, a gente vem com aquela história: ‘Mas, presidente, eu gostaria de trazer demandas do estado, do município, do governo do estado’. A gente aproveita o barco e pede. Na realidade, não é o governo que está atrás disso, os parlamentares é que estão procurando, pedindo audiência, aproveitando a oportunidade. O Temer tem que ser assim. Aos amigos, as flores; aos inimigos, coroa de espinhos”, disse.

É ainda Wlad que afirma que “Ele (Temer) não propõe nada, ele pede apoio, mostra cópia da denúncia, diz que é inócua, mas não oferece nada. Vai que alguma pessoa queira gravá-lo novamente numa situação dessas. Ele diz que vai ver o que pode fazer. ‘O que for possível ajudar no seu estado, vamos fazer’. Ele vê quais são os ministérios, quem pode resolver. O presidente encaminha. Faço cara de coitadinho para ele”, afirmou.

Descontrolado, deputado virou piada nacional

Wlad virou piada nas últimas semanas após declarações agressivas e confusas durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania nos últimos dias. Com pobreza vocabular ímpar, Wlad dividiu os deputados de oposição em “Temeromofóbicos” e “Temerenrustidos”, desferindo críticas pessoais a alguns deles, inclusive chamando o deputado Sergio Zveiter de “burro” e “desqualificado”.

