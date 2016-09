Falece irmã do padre Fábio de Melo

Sacerdote prefere não se manifestar publicamente sobre morte da irmã (Foto: Reprodução)

Uma irmã do padre e cantor Fábio de Melo faleceu na manhã desta quarta-feira (28). A informação foi confirmada pela cantora Fafá de Belém, através do seu perfil no Instagram. A cantora se apresentaria com o padre e usou a rede para falar sobre a morte.

As causas do falecimnento ainda permanecem desconhecidas. O padre preferiu a discrição sobre o assunto e mantém o silêncio até o momento.

Devido a perda, o padre cancelou sua participação em uma apresentação em Macapá, ao lado de Fafá, e a agenda para seus próximos shows também pode ser alterada.

O padre já havia dado, há alguns anos atrás, seu testemunho sobre a morte de uma outra irmã em um acidente de carro. Veja:

(DOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...