Falha deixa 100 mil pessoas sem água em Marabá

Problema durante limpeza e inspeção das bombas prejudicou moradores dos Núcleos Cidade Nova e Nova Marabá

Uma falha na captação de água bruta deixou moradores dos Núcleos Cidade Nova e Nova Marabá sem água. A estimativa é de que cerca de 100 mil pessoas em 20 mil residências estão sem água em Marabá, no nordeste paraense. De acordo com a engenheira sanitarista e coordenadora operacional da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), o problema teve início ontem (23) durante limpeza e inspeção das bombas que captam água do Rio Tocantins.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que está empenhando esforços para restabelecer o mais rápido possível o serviço. Ainda segundo o comunicado, técnicos da Cosanpa de Belém chegaram à cidade para dar início ao serviço de desmontagem das bombas. O trabalho foi concluído no final da manhã de hoje e no início da tarde, a montagem da primeira bomba reserva começou a ser feita. A previsão é de que o serviço seja concluído até 22h.

Após este serviço, o abastecimento de água deve retornar parcialmente, diz a Cosanpa. Nesta sexta-feira (24), está prevista a montagem da segunda bomba reserva. A normalização do sistema deve ocorrer durante o decorrer do dia.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...