Falha em celular da Samsung faz aparelho enviar fotos sem permissão

Uma falha de privacidade está levando preocupação a milhares de usuários da Samsung.

A falha admitida pela empresa faz com que imagens salvas no celular da marca sejam enviadas para contatos do aparelho aleatoriamente, sem a autorização necessária. As mensagens são encaminhadas pelo aplicativo de mensagem Samsung Messages.

Muitos proprietários de aparelhos da marca estão reclamando do problema em fóruns oficiais da empresa e em sites de tecnologia – um deles, inclusive, diz que seu smartphones enviou todas as suas imagens para a namorada.

Segundo os relatos, o aplicativo nem sequer emite qualquer alerta sobre os arquivos enviados. Algumas pessoas só descobrem o erro quando recebem uma resposta do destinatário a respeito das imagens enviadas.

Em resposta ao problema, a Samsung informa que está “ciente das críticas” e que suas equipes técnicas estão “investigando o problema”. A empresa também aconselha os clientes que enfrentam o problema a entrar em contato com o suporte da Samsung.

Entre os celulares afetados pelo erro, os consumidores apontam o Galaxy S9 e S9 +.

Enquanto o problema não é resolvido, os usuários podem bloquear o acesso do Samsung Message ao armazenamento do celular, de forma que o aparelho não envie as imagens aleatoriamente aos contatos.

(Fonte: Veja)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...