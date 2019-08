Falha na rede transmissão deixa mais de 50 mil consumidores sem energia em torno da rodovia BR163 em Novo Progresso

(Foto:Reprodução Internet)- Uma falha na rede de transmissão entre a divisa do Mato Grosso e o estado do Pará deixou mais de 50 mil consumidores sem energia elétrica na tarde desta quarta-feira (14) em Novo Progresso e região.

As comunidades ao longo da rodovia desde a divisa do estado do Mato Grosso até o distrito de Moraes Almeida e Jardim do Ouro no Pará , ficaram desde as 13h00mn desta quarta-feira (14) sem energia elétrica.

É estimado que mais de 50 mil pessoas ficaram sem o fornecimento de energia neste tempo de interrupção.

Em contato com a empresa Equatorial Celpa , responsável pelo fornecimento – repassaram ao Jornal Folha do Progresso que houve um problema na transmissão na região entre os dois estados e que o fornecimento de energia na usina do curua está normal, o problema foi na rede, relatou.

Em Novo Progresso os comerciantes foram pego de surpresa, muitos deles preocupados com os prejuízos, viveram momentos de tensão, energia normalizou por volta das 19h05mn.

