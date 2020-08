Falha no sistema deixa Novo Progresso e região sem energia elétrica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O problema foi causado por uma falha no sistema de distribuição de energia , a Equatorial Energia Pará informou para o Jornal Folha do Progresso que uma falha na Linha de Transmissão Braço Norte lll, ocasionou a interrupção.

Uma extensão de mais de 300 km foi atingida pela falta de energia elétrica, as comunidades e cidades margeiam a rodovia BR-163 no Pará.

