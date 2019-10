Falsário é preso com vários documentos adulterados em Estação Cidadania

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após informações já devidamente colhidas com o suspeito, foi comprovado que ele se tratava de um crime de estelionato, já que o homem foi detido de posse de vários documentos públicos falsificados e adulterados, como mostrou a análise feita pelo papiloscopista. Com ele, foi achado um título de eleitor, uma certidão de nascimento, uma carteira de identidade e um CPF, todos falsificados ou adulterados. Segundo funcionários da Estação, ele tentava usar a carteira de identidade para fazer um cadastro de pessoa física (CPF).

Segundo a Polícia Civil, após os agentes receberem informações do Diretor de Polícia Metropolitana, os agentes se deslocaram até o shopping que fica na rodovia BR-316 com a Mário Covas, onde funciona o espaço Estação Cidadania, local coordenado pela Secretária de Estado de Administração (Sead) e que integra um conjunto de serviços de utilidade pública, como emissão de documentos.

