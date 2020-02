Falso cartório engana 300 casais com uniões sem validade

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do G1

“Essas vítimas acreditavam que, por um valor menor que um cartório oficial, que é realizado esse ato com um juiz de paz, ele oficializa em nome do estado e a serviço da justiça, os casamentos com efeitos civis”, explica Vinícius Domingos, delegacia de São João de Meriti.

A polícia diz que, incrivelmente, o local funcionava desde 2013, mas foi descoberto só recentemente, quando um casal, que acreditava estar com a relação oficializada, tentou mudar documentos, mas não consegui. O caso aconteceu em novembro de 2019. O chamariz dos golpistas era clássico, cobrar abaixo do mercado.

Mais de 300 casais estão com uniões sem validade. Isso porque escolheram um falso cartório em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio.

