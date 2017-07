Falso policial militar é preso em Ananindeua

Além de documentação ilegal, ele portava um revólver municiado, fardamento completo e dois simulacros de pistola

Por: Portal ORM com informações de O Liberal 26 de Julho de 2017 às 18:29 Atualizado em 26 de Julho de 2017 às 18:39

Heliomar Lopes Cordovil se passava por policial militar, em Ananindeua. Só que ele nunca foi um servidor da corporação. Usava uma identidade funcional falsa para conseguir trabalhos de segurança privada (“bicos”). Policiais militares legítimos, após denúncias, o prenderam em flagrante, no bairro do Paar, na manhã desta terça (25). Além de documentação ilegal, portava um revólver calibre 38 municiado. Ainda tinha um fardamento completo e dois simulacros (armas falsas) de pistola.

O falso PM atuava como “segurança” em vários estabelecimentos comerciais no bairro. Mal os “clientes” sabiam que se tratava de alguém tão criminoso quanto outras pessoas das quais queriam se defender. Para leigos, era difícil desconfiar se ele andava armado, tinha carteiras funcionais e fardamento. Tudo era irregular. Ele foi encaminhado para a Seccional do Paar. Lá, foi autuado por porte ilegal de arma, falsidade ideológica e falsificação de documento.

Os policiais militares prenderam Heliomar na casa dele. Lá foram apreendidos os simulacros, as armas, as munições, as carteiras funcionais falsas e o fardamento completo (camisa, calça, boné e coturno). Todos os objetos serão periciados.

Ao delegado Jefferson Gualberto Neves, Heliomar confessou os crimes. Diante das provas colhidas pela Polícia Militar, não podia negar. No entanto, preferiu o silêncio ao invés de dizer onde conseguiu a farda, os documentos e as armas. Apenas disse temer represálias dos fornecedores. A Polícia Civil vai continuar as investigações. Possivelmente, mais pessoas podem estar se passando por policiais militares usando recursos da mesma fonte. A participação de servidores legítimos da PM não está descartada.

Heliomar foi encaminhado, ainda na manhã de ontem, ao Fórum de Ananindeua para ser ouvido em audiência de custódia. O material apreendido foi encaminhado para análise do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

