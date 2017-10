Falso policial que atacava mulheres nos Jardins é preso

Até o momento, a reportagem não conseguiu contato com a defesa do detido.

Segundo relatos de vítimas, o suspeito encostava um distintivo de delegado no vidro da frente do carro para que elas parassem e abrissem a porta. Em seguida, cometia os crimes.

No caso mais recente, ocorrido na sexta-feira (6), o suspeito permaneceu cerca de três horas com a vítima. Na ocasião, ele foi filmado ao abordar a motorista, que deixava o estacionamento de um supermercado na esquina da rua Augusta com a alameda Lorena.

