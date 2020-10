Falso PRF é preso em MS após queda de helicóptero e fuga em táxi

(Foto:Reprodução)- Foi preso no início da tarde deste domingo (11), em Dourados a 225 quilômetros de Campo Grande, um homem de 39 anos que se identificou como policial rodoviário federal e que pilotava um helicóptero que caiu no interior paulista. O homem fugiu em um táxi para Mato Grosso do Sul.

A queda do helicóptero aconteceu por volta das 8h22 da manhã deste domingo (11) em um assentamento, em Rosana no interior paulista. Não houve feridos na queda, e o piloto fugiu em seguida pedindo ajuda a um sitiante e depois pegou um táxi com destino a Dourados.

Os policiais de São Paulo emitiram um aviso aos policiais de Dourados, que encontraram o ex-policial na rodoviária da cidade. Ele ainda tentou fugir, mas depois de quatro quadras acabou alcançado, segundo o site Enfoque MS. No primeiro momento negou ser o piloto do helicóptero, mas depois confessou.

Com ele, os policiais apreenderam um celular, uma chave de veículo, alguns tickets de embarque em aviões e uma bolsa de cor preta, contendo ouros e objetos pessoais.

Apesar do homem se identificar como ex-PRF, a assessoria de comunicação da corporação disse ao Jornal Midiamax que ele nunca foi aprovado em concurso e, por isso, não integrou a corporação federal.

A queda

O helicóptero de pequeno porte caiu neste domingo (11) em assentamento rural em São Paulo. Com o impacto, o local pegou fogo e a aeronave ficou destruída.

Além dos bombeiros, equipes das Polícias Civil e Militar também estiveram no local do acidente. O delegado da Polícia Civil Edmar Rogério Dias Caparroz informou que uma testemunha viu o piloto sair da aeronave antes dela pegar fogo. O piloto acabou fugindo para MS, onde foi localizado e preso pela PM de Dourados.

Fonte: – Jornal Midiamax

Thatiana Melo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...