“Falta consciência social da população”, diz morador que denunciou descaso com obra pública em seu bairro.

A equipe do Jornal Folha do Progresso recebeu denúncia da população do Bairro Pires de Lima indignado com o flagra em desrespeito com a coisa pública.

O morador enviou fotos relatando a situação de descaso com o patrimônio público municipal, a calçada recém feita com dinheiro público vem sendo destruída pelo próprio morador que pouco caso faz da obra. “Quantos gostariam de ter asfalto em frente a sua casa? “Ai os que recebem este beneficio destrói”- isto é coisa de levar para cadeia, disse.

“Falta consciência social da população”

Segundo o morador que flagrou o caminhão, o proprietário não tem consciência do mau que está causando, aquele local e via pública para pedestre usar, ao invés de um caminhão estacionar. Muitos culpam até o Prefeito a prefeitura por obra mau feita , mas não fazem sua parte em cuidar, preferem destruir…

Veja fotos.

