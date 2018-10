Falta de água causa transtorno no Hospital Municipal em Novo Progresso

(Foto:Ilustrativa) A falta de água nas torneiras em residenciais de Novo Progresso tem sido algo constante nos últimos meses, nesta semana atingiu até o Hospital Municipal. Um Caminhão pipa com água potável foi usado pela empresa Águas de Novo Progresso para abastecer as caixas de reservatório do hospital.

Os problemas da rede de abastecimento de água provocados pela falta de investimentos e manutenção se agravaram nos últimos meses, privando de água encanada regular muitos dos quase 30 mil habitantes da cidade.

Durante muitos anos esse processo de abastecimento vem se deteriorando, mas agora, o sistema de abastecimento de água está muito ineficaz. Novo Progresso localiza-se em um vale verdejante cercado por nascentes e bons córregos, o rio Jamanxim com água abundante , no entanto o sistema de bombeamento é antigo em local inadequado. A empresa responsável pelo abastecimento, fornecimento no município “Águas de Novo Progresso” , vem anunciando que está investindo em melhorias, no entanto até agora nada melhorou, piorou, basta averiguar o dia dia nas torneiras de diversos bairros da cidade com falta d’água. Quase sempre a empresa alega que as bombas estão passando por manutenção, em nota a imprensa divulga, mas está longe da realidade, a falta de água continua.

Os cortes de água são o acréscimo mais recente a uma longa lista de aflições dos progressenses, que atravessam ano sobre ano de uma crise com falta de água nas torneiras, a conta sempre chega, mas água que é bom falta, se não pagar vem o corte , comentam os internautas nas redes sociais.



No inicio do mês de Outubro deste ano, uma sessão no legislativo com representante da empresa “Águas de Novo Progresso” foi realizada para cobrar melhorias. A empresa se comprometeu em fazer um estudo com urgência, e acelerar os investimentos para suprir as falhas e normalizar o abastecimento no município.

