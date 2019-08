Falta de água prejudica ensino em escolas da rede pública de Novo Progresso

O a quebra de bomba de captação no inicio desta semana, causou uma série de transtornos. A empresa “Águas de Novo Progresso” é responsável pelo abastecimento no município – capta água do rio jamanxim.

Na tarde desta quinta-feira (01/08) , alunos da rede municipal de ensino de Novo Progresso ficaram sem aula por causa da falta d’ água.

“Residências,comercio e bairros da cidade também tiveram o fornecimento de água afetado”.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso foi em busca de informação e constatou que as duas bombas existentes que sugam agua do rio jamanxim estão danificadas e o reservatório da empresa esta vazio.

O problema pode agravar ainda mais.

Segundo Juliana Rosa Bertol da Silva secretaria de Educação de Novo Progresso durante a manhã, as aulas ocorreram normalmente porque ainda havia reserva nas caixas de água das unidades escolares, contudo, à tarde o abastecimento ficou comprometido e os alunos precisaram ser dispensados. “Pela manhã conseguimos manter os trabalhos em todas. Agora à tarde, a escola Valdomiro Mendes liberou os alunos mais próximos e ficou com os alunos do transporte e os que moram mais longe. A Mário Dagostin ia tentar levar até o recreio. As demais, estamos dando assistência com o carro da secretaria buscando água pra manter os serviços essenciais. “Mas a situação está bem complicada”

A falta de água impede a utilização dos banheiros e o preparo da merenda!

Esta não é primeira vez que aulas são canceladas por falta de agua nas escolas em Novo Progresso.

Caso o problema continue mais de 5 mil alunos serão afetados. Com o reabastecimento voltando à normalidade aos poucos, as aulas ocorrerão normalmente.

As reclamações tomaram conta das redes sociais nesta quinta-feira (01/08) , a péssima qualidade na prestação de serviços da empresa e a falta de compromisso com os municípes foi a maioria dos comentários.

A empresa “Águas de Novo Progresso”, divulgou nota;

COMUNICADO DE DESABASTECIMENTO EM NOVO PROGRESSO

A Águas de Novo Progresso informa que, devido a uma manutenção emergencial, o fornecimento de água será prejudicado nesta quinta-feira (01.08), no município.

Técnicos da empresa já trabalham para que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa, após a conclusão dos reparos.

A concessionária pede a compreensão da população pelo transtorno causado e orienta que a água dos reservatórios internos e caixas d’água seja utilizada apenas para atividades essenciais.

Para mais informações a Águas de Novo Progresso está à disposição pelo atendimento 24h nos números 0800 647 6060 (ligação de telefone fixo) e 4020-1038 (ligação de celular).

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...