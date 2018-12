Falta de chuva ao sul do Brasil acende alerta para safra de soja

Por enquanto solo ainda está úmido, mas semanas mais secas podem mudar esse quadro

(Foto:REUTERS/Ueslei Marcelino) – A falta de chuvas em algumas regiões da metade sul do Brasil já levanta receios sobre a safra de soja 2018/19 do país, e a perda de potencial produtivo passa a ser considerada caso tais condições climáticas permaneçam ao longo da próxima semana, disseram especialistas à Reuters nesta sexta-feira (7).

Por ora, a avaliação é de que as adversidades não revertem o cenário de uma colheita recorde, só que o volume final pode ficar aquém do que se esperava.

“Teria um potencial máximo de 127 milhões de toneladas, uma coisa extraordinária (dentro das melhores condições). Mas isso a gente não vai ter, está totalmente fora de cogitação”, afirmou o sócio-diretor da Rural Clima, o agrometeorologista Marco Antonio dos Santos.

Uma pesquisa da Reuters com 13 consultorias e entidades apontou em 30 de novembro uma safra de 120,76 milhões de toneladas, o que seria um novo recorde, superando a marca do último ciclo de 119,28 milhões de toneladas. Mas alguns analistas chegaram a citar potencial entre 129 milhões e 130 milhões de toneladas.

“Então (agora) daria 124 milhões (na melhor das hipóteses). Ficaria acima de 122 milhões, mas acho que não teremos aqueles recordes de produtividade, como tivemos na última safra”, acrescentou Santos.

A consultoria AgRural relatou também nesta sexta-feira que sojicultores do Paraná e de Mato Grosso do Sul devem ficar em alerta quanto ao tempo seco na próxima semana.

“Não temos nenhum relato efetivo de problema. Até esta semana, as lavouras estão se desenvolvendo bem, porque ainda há boa umidade no solo. O problema é que para semana que vem vai continuar seco, com Mato Grosso do Sul tendo altas temperaturas. Sem chuvas, isso pode prejudicar um pouco”, afirmou a Alaíde Ziemmer, analista da AgRural.

De acordo com ela, parte considerável das lavouras não dispõe de um sistema radicular profundo, o que agravaria a situação diante de uma escassez de água. Isso se deve ao fato de a soja ter sido implantada em um momento de excesso de umidade, que levou as raízes a se desenvolverem mais superficialmente.

“Algumas áreas pontuais podem ter problemas no curto prazo, mas precisa se estender para termos danos mais significativos”, destacou.

Nos últimas 15 dias, as chuvas ficaram abaixo da média em praticamente todo o Estado do Paraná e em parte de Mato Grosso do Sul, enquanto Mato Grosso ainda foi beneficiado pelas precipitações, com a região nordeste recebendo 64,9 mm acima do normal para esta época do ano.

Fonte:REUTERS

