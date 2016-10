Falta de Milho no MT ,faz empresa paralisar frota em Novo Progresso

Baixa Produção de grãos faz empresa demitir funcionários e aguardar nova safra.

Motoristas , operadores , e funcionários administrativos foram dispensados pela empresa Batista Duarte em falta de grãos para transportar.

A empresa Batista Duarte com sede as margens da Rodovia Br-163 na cidade de Novo Progresso paralisou seus caminhões por motivo da falta de grãos no estado do Mato Grosso.

Segundo a empresa que divulgou nota, argumenta – “devido a safra frustrada naquele estado onde a empresa mantém contrato empresarial com a “Bunge Alimentos e Amaggi Com. E exportação Ltda”, para transporte de grãos da cidade de Sinop (MT) até Miritituba no estado do Pará, , pela falta do produto a serem transportado (Milho), a direção da empresa resolveu paralisar a frota de caminhões desde a segunda quinzena de Setembro de 2016, programando suas atividades (retorno) em janeiro de 2017.

A empresa informou que, houve comentários maliciosos nas redes sociais e para isto divulgou nota rebatendo a postagens, considerada para eles de “Infundadas e não Verdadeiras”.

A quantidade de funcionários demitidos e o volume de caminhões parados não foi divulgado pela empresa.

