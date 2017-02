Falta Lei? – PM prende duas vezes menor ladrão de moto e continua solto em Novo Progresso!

(Foto moto roubada de posse do adolescente)- “Adolescente é detido duas vezes em menos de 10 dias e continua solto para cometer crimes em Novo Progresso”.

Um adolescente de 15 anos foi detido duas vezes, em menos de 10 dias , com duas motos roubadas em Novo Progresso. O garoto, que foi preso após ser vitima de esfaqueamento, na abordagem a polícia constatou que a vitima estava de posse de um moto POP vermelha roubada, foi preso em flagrante. Ele levou uma facada à altura do queixo e somente escapou de ser morto, pelo fato da faca ter quebrado após a investida. Ao prestar depoimento denunciou outro adolescente que o havia esfaqueado, a Polícia Militar saiu em busca e prendeu o adolescente de 16 anos no ultimo dia 03 de fevereiro em Novo Progresso.

Passados estes dias, a Policia Militar ficou surpresa nesta segunda-feira (13), ao encontrar a mesma pessoa (adolescente de 15 anos), solto e de posse com outra motocicleta roubada.

O mesmo adolescente que foi vitima de tentativa de homicídio,levou facada no queijo no dia 03 de fevereiro voltou ser preso nesta segunda(13), mas segundo a PM já esta de volta (solto) nas vias publicas de Novo Progresso –“certamente pronto pra continuar furtando motocicletas” disse o policial Militar em um grupo de WhatsApp. A Polícia acredita que as motos são encomendadas por receptadores ou trocadas por drogas

Para Policia Militar que vem cumprindo com determinação o combate aos furtos na cidade, o trabalho deles esta sendo em vão, o menor transgressor que comete um crime, sempre que volta pra rua continua cometendo o mesmo crime.

Ao postar a prisão dos menores e a liberdade no grupo do WhatsApp, os comentários foram de indignação – Veja.

É ou não é o liberou geral?

Se crimes graves como homicídio, tráfico de drogas, roubo, furto, entre outros, já estão a ensejam liberdades variadas e penas simbólicas, o que se dirá aos novos ‘delitos de menor potencial ofensivo’?

A toda evidência há transgressões penais que devem – e merecem – uma … que é solto porque sempre é pego com uma ou duas paradinhas…e ainda … os chamados ‘delitos de menor potencial ofensivo’, são justamente os casos que deveriam ter melhor atenção pela justiça.

Da Redação Jornal Folha do Progresso(foto PM)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...