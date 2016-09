Faltam CINCO dias para as eleições e 20,200 mil eleitores devem comparecer as urnas em Novo Progresso

A semana iniciou como uma grande expectativa para as eleições municipais que acontecem no próximo domingo, 02 de outubro. Em Novo Progresso o clima segue intenso e as coligações lutam até o último segundo pela vitória das urnas. (Foto Divulgação Internet)

Neste ano o município tem dois candidatos a prefeito, sendo eles Macarrão (PSC) e vice Gelson Dill (PMDB) e Madalena Hoffman (PSDB) com vice Otacir Machado(PRB), Para vereadores há 73 nomes inscritos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral.

A cidade de Novo Progresso apresenta 20.210 (vinte Mil duzentos e Dez )mil eleitores que estão distribuídos em uma zona eleitoras com 67 sessões conforme dados do TRE Pará. O numero exato dos mesários voluntários que estarão auxiliando os eleitores na hora da votação não foi divulgado.

A Justiça Eleitoral orienta que quem for votar no próximo domingo tenha em mãos qualquer documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação Nacional) ou o título de eleitor. Para não haver dúvidas, o eleitor pode consultar a sua sessão no site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

Os eleitores que moram em Novo Progresso , mas votam em outras cidades devem justificar a ausência em qualquer sessão e também precisam apresentar um documento oficial com foto ou o título de eleitor.

Caso o eleitor não entregue o requerimento de justificativa no dia da votação, ele deve apresentá-lo pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo, por via postal, ao juiz da zona eleitoral onde é inscrito, até 60 dias após cada turno da votação. Em qualquer hipótese, o requerimento deve ser acompanhado da documentação comprobatória da impossibilidade de comparecimento ao pleito, para que o juiz eleitoral a examine.

O Jornal folha do Progresso listou alguns itens que o eleitor que não estiver em dia com a Justiça Eleitoral não poderá realizar: obter passaporte ou carteira de identidade; inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo; obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos; entre outros.

A eleição terá início no próximo domingo às 08h e se encerrará às 17h. Toda a cobertura você poderá acompanhar no Portal do Jornal Folha do Progresso disponível na internet.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...