Família de “Manoel da PC” mantém segredo sobre enterro do empresário

Os autores do homicídio e a motivação do crime são desconhecidos.

Segundo informações preliminares, três motos com homens invadiram a casa no bairro Jardim Santarém e executaram o empresário.

A Policia Civil repassou ao Jornal Folha do Progresso , que aguarda a familiares para que possa ajudar desvendar o crime,já que no local não tem sistemas de câmeras e seja um local rodeado de matos e sem movimento, esta a linha de investigação para tentar elucidar o caso.

Manoel da PC foi assassinado na porta de sua residência por motoqueiros,na ultima sexta-feira (09), teve o corpo velado por algumas horas em Novo Progresso, posteriormente saiu de aeronave, uma levou o corpo e outra seguiu com familiares, a principio comentaram que seria sepultado no estado de Pernambuco, outros em Roraima e Maranhão.

