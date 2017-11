Família de norte-americanos que estava desaparecida é encontrada

A família dos americanos Adam Harris Heart, 39 anos, e Emily Faith Heart, 37 anos, e seus filhos que estava desaparecida desde o último domingo (29), foi encontrada viva no final da tarde desta quarta-feira (1). Segundo informações da Polícia Civil, eles estavam em uma vila próximo do distrito de Curumu, no município de Breves, no Marajó, próximo onde o crime ocorreu.

Ainda de acordo com a polícia, a família teria pulado no rio e seguido para mata, onde comeram frutos e beberam água do rio. Apesar de alguns ferimentos e estarem um pouco assustados, eles estão bem e a caminho do município de Breves, acompanhados pelas polícias Civil e Militar.

(DOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...