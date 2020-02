Família de Novo Progresso visita os estúdios da Rádio Nacional da Amazônia

Ouvinte de Novo Progresso- PA visita os estúdios da Rádio Nacional da Amazônia

Ouvinte da emissora desde 1984, Rosana Gonzaga fala sobre seu trabalho final de curso onde estudou a ‘síndrome do ninho vazio’, muito comum em mulheres da zona rural(Foto:Reprodução Nacional Jovem EBC)

O Nacional Jovem desta sexta-feira (31) recebeu em seus estúdios a presença da ouvinte Rosana Gonzaga e sua família, do Pará. Ouvinte da Rádio Nacional da Amazônia desde 1984, ela conta que “morava com a família em uma região tão remota que o único meio de comunicação era o radinho a pilha, até para saber a hora do dia, e logo depois a gente começou a se comunicar, receber notícias da família e esse hábito a gente tem até hoje”.

Morando atualmente em Novo Progresso, Pará, Rosana mexe com fazenda criando gado. Aos 43 anos e avó, ela é formada em Administração com enfâse em Agronegócio e pós em Perícia Ambiental. Recentemente, ela fez também uma pós em Recursos Humanos. Voltado para o campo, o trabalho final de seu curso foi sobre a mulher rural, que fica lá no meio do mato, isolada.

Segundo ela, “a Nacional da Amazônia tem um papel muito importante porque a gente tem um monte de informação, a gente tem a hora de lazer ouvindo as músicas. Quando eu li o texto da ‘Síndrome do Ninho Vazio’ abriu um leque muito importante dos problemas das mulheres rurais que está dentro desse texto. Um problema que essa mulher sente é a depressão. Ela sofre essa síndrome do ninho vazio – quando o filho vai estudar, quando casa, tem também as que perdem os filhos quando morrem – e não tem pra quem contar. E é um número muito grande”, avalia a administradora.

No bate-papo com Ediléia Martins ela falou também sobre sucessão rural. Para Rosana, o êxodo rural hoje tem sido menor do que antigamente, pois os jovens aprendem e retornam ao campo.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA Nacional Jovem em 03/02/2020 – 16:00

