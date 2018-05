Família do jogador Valdívia é mantida refém por 4h durante roubo

Ladrão disse à família que levariam carro ‘porque o Valdívia tem condições de comprar outro’

Durante um assalto a uma residência, familiares do jogador Valdívia, do São Paulo, foram mantidos reféns por quatro horas. O roubo aconteceu nesta terça-feira (15), em Jaciara, a 142 km de Cuiabá.

A família do atleta relatou que quatro assaltantes renderam os pais, a avó e o irmão de Valdívia, noticia o G1. Eles, então, foram trancados em um quarto da casa enquanto os assaltantes recolhiam objetos de valor.

A ação ocorreu no Bairro Nova Jaciara e o boletim de ocorrência foi registrado nesta quarta (16), informa a Polícia Civil.

As vítimas disseram aos policiais que estavam em casa, às 22h, quando dois homens encapuzados e armados pularam o muro da casa e entraram no local.

Após anunciarem o o roubo, outros dois assaltantes também entraram na residência. Foram levados dois automóveis de luxo, uma BMW e uma caminhonete Land Rover. Além dos veículos, os criminosos roubaram joias, televisões, videogames, computadores e um notebook.

Segundo relato do irmão de Valdívia, Adriano Ferreira, os homens sabiam do parentesco com o jogador. Um dos suspeitos teria dito às vítimas: ‘Vamos levar o carro porque o Valdívia tem condições de comprar outro’.

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...