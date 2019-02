Família é encontrada desacordada no Marajó após intoxicação com gasolina

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo moradores da região, uma das vítimas acabou falecendo. As demais foram encaminhadas para o Hospiral Geral de Breves, todas em estado grave. Entre as vítimas, estão duas crianças: uma de seis anos e outra de quatro meses.

Uma tragédia deixou os moradores de Curralinho, no Marajó, chocados na manhã desta segunda-feira (11). Uma família composta foi seis pessoas foi encontrada desacordada dentro de uma residência no município. A principal suspeita é de que os integrantes da família tenham sofrido intoxicação após inalar o cheiro forte de gasolina de um motor de luz ligado dentro da casa.

