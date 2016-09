Família é encontrada esquartejada na Espanha

Quatro corpos esquartejados – dois adultos e duas crianças, um menino 5 anos e uma menina de 1 – foram encontrados neste domingo em uma casa alugada por uma família brasileira a cerca de 60 quilômetros de Madri, no povoado de Guadalajara. Investigadores afirmaram ao jornal espanhol El País que a Guarda Civil encontrou passaportes brasileiros no local. Ainda segundo fontes da polícia, os corpos estavam há pelo menos um mês na residência.

As autoridades locais, contudo, ainda não confirmaram a nacionalidade dos mortos – vão esperar pelo resultado dos exames de DNA. O Itamaraty também não foi acionado por ora. À agência de notícias France-Presse, o prefeito do povoado de Pioz, onde os corpos foram encontrados, Ricardo García López, disse que as vítimas são todas da mesma família.

Os vizinhos não viam a família brasileira desde o final de agosto e, segundo disseram à agência EFE, eles eram muito reservados e haviam se mudado para a casa em julho. Os corpos foram encontrados quando um vizinho alertou as autoridades locais para o forte odor proveniente da residência.

“As mortes foram rápidas, não há sinais de tortura”, afirmou um investigador ao jornal. “Trata-se de um trabalho executado por matadores profissionais, provavelmente com um cutelo ou um machado”, disse um investigador ao El País. Fontes ligadas à investigação também disseram à agência que o crime pode estar relacionado a um “acerto de contas”.

(Com agências EFE e France-Presse)

